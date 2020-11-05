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18:15   5 Ноября 2020
Политика

Подсчет голосов в Пенсильвании укрепил лидерство Трампа

Подсчет голосов в Пенсильвании укрепил лидерство Трампа

Пресса опубликовала новые сведения по итогам выборов президента Соединенных Штатов Америки в Пенсильвании. В названном штате подсчитан 91% голосов.

Как следует из сообщения, лидерство действующего главы Белого дома и члена Республиканской партии США Дональда Трампа укрепилось. За него проголосовали 50,4% жителей Пенсильвании.

Демократ Джо Байден, претендующий на президентское кресло, смог заручиться поддержкой 48,3% населения региона.

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