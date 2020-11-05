Подсчет голосов в Пенсильвании укрепил лидерство Трампа

Пресса опубликовала новые сведения по итогам выборов президента Соединенных Штатов Америки в Пенсильвании. В названном штате подсчитан 91% голосов.

Пресса опубликовала новые сведения по итогам выборов президента Соединенных Штатов Америки в Пенсильвании. В названном штате подсчитан 91% голосов.

Как следует из сообщения, лидерство действующего главы Белого дома и члена Республиканской партии США Дональда Трампа укрепилось. За него проголосовали 50,4% жителей Пенсильвании.

Демократ Джо Байден, претендующий на президентское кресло, смог заручиться поддержкой 48,3% населения региона.