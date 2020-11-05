Стало известно о провокациях протурецких боевиков на западе Алеппо

Столкновения ополченцев "Лива аль-Кудс" с боевиками на западном фронте сирийской провинции Алеппо происходят почти каждый день, рассказывают спецкорреспонденты ФАН.

Столкновения ополченцев "Лива аль-Кудс" с боевиками на западном фронте сирийской провинции Алеппо происходят почти каждый день, рассказывают спецкорреспонденты ФАН.

Корреспонденты побывали на участке фронта в Алеппо, который в настоящее время обороняется батальоном "Буркан", входящим в состав сирийско-палестинского ополчения. По словам командира батальона Муйяда Саадиддина, позиции боевиков находятся на горе Баракат, а в Дарат Изза дислоцируются турецкие военные. Известно, что Анкара активно поддерживает бандформирования из группировок "Фейлак аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам".

"Наша основная цель — пресечь любую деятельность противника. Мы постоянно готовы к выполнению любых поставленных задач", — заявил командир пулеметного отделения "Буркана" Бадр Сулейман.

Он добавил, что для эффективного противостояния боевикам батальон взаимодействует с регулярными частями Сирийской Арабской Армии. Стоит отметить, что "Буркан" успешно справляется с задачей и мешает вооруженным группировкам спровоцировать новый виток конфликта.