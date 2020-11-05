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17:58   5 Ноября 2020
Политика

Журналистка из Киева сравнила украинские и американские выборы

Журналистка из Киева сравнила украинские и американские выборы

Подведение результатов местных выборов на Украине идет уже более недели. Голосование проводилось 25 октября.

На затянувшуюся процедуру подсчета бюллетеней обратила внимание киевская журналистка Надежда Саас, передает "ПолитНавигатор".

"Уже почти сутки, как мы участвуем в глобальном хоре возмущения по поводу "затягивания подведения итогов голосования в США". Напрочь забывая, что у нас уже 10 дней как нет официальных итогов собственных выборов в органы местного самоуправления", – написала она.

В США также провели выборы, что усиленно обсуждается в украинской прессе. Журналисты делают акцент на голосовании в другой стране, не обращая внимания на подобные проблемы внутри страны.

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#украина #выборы #голоса

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