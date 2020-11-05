Баранец: у американцев перехватило дух после успехов РФ в борьбе с БПЛА

Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются помешать России продавать свое вооружение другим странам, именно с этим связаны планы Вашингтона разработать законопроект, под угрозой санкций запрещающий кому-либо покупать российский комплекс ПВО С-400.

Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются помешать России продавать свое вооружение другим странам, именно с этим связаны планы Вашингтона разработать законопроект, под угрозой санкций запрещающий кому-либо покупать российский комплекс ПВО С-400.

Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, наряду со странами, которые несмотря на возможные экономические санкции США готовы приобрести российские ракетные комплексы, есть и те, кто испугался угроз и отказался от покупки.

Ранее США сообщили о намерениях Демократической партии разработать законопроект, направленный на то, чтобы убедить другие страны отказаться от приобретения у России комплексов противовоздушной обороны С-400. Сразу же за появлением этой новости, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что выйдут из переговоров с РФ по покупке «Триумфов». Как заявили эти страны, они решили вместо российских комплексов купить производящиеся в Израиле системы ПВО «Железный купол».

По мнению обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца эти события скорее всего действительно связаны между собой. Саудовская Аравия и ОАЭ поддались на шантаж со стороны США.

«Самое главное – это страх экономических санкций. Проект о санкциях и мог повлиять на ситуацию, ОАЭ и Саудовская Аравия могли оказаться в экономической удавке США, это типичное явление для современного мира», — считает эксперт.

Американцы, по его словам, бояться усиления российских позиций на Ближнем Востоке, поэтому они прикладывают все усилия, чтобы этому помешать. Россия, продав Саудовской Аравии и ОАЭ свои системы ПВО могла бы получить не только доход, на и политическую выгоду. Ведь, продавая С-400, она берет на себя военно-техническое обслуживание эти систем. А это значит, что Россию и Катар с Эр-Риядом связал бы контракт на несколько десятилетий.

Однако, ситуация не настолько плохая, как может показаться. Объясняет при этом военный эксперт. В мире остается еще много стран, которые не поддаются давлению со стороны США – это Китай, Индия, Египет, Алжир.

«И я думаю, что Россию очень серьезный прорыв ждет в сотрудничестве с Ираном. Военно-техническое сотрудничество России с Ираном приведет к серьезным подвижкам», — добавил Виктор Баранец.

А израильские системы «Железный купол», по его словам, очень разрекламированы. В тех комплиментах, которыми свои системы осыпают израильские конструкторы, военные и политики, больше восторгов, чем политического смысла, поэтому их надо «делить на десять», убежден военный эксперт.

Саудовская Аравия и Эмираты, объясняя свое решение выбрать израильские системы ПВО, указывали на доказанную боеспособность «Железного купола» в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, напомнил эксперт. Но и у России, по его словам, есть серьезные успехи в этой области.

«Эффективность любого оружия может быть доказана только его практическим применением, а не сказками политиков и генералов, — подчеркнул баранец. — В борьбе с беспилотниками и мы недавно себя стали показывать так, что у американцев дух перехватило».

Израильтянам, по его словам, нужно отдать должное – они входят в пятерку разработчиков боевых беспилотников, которые хорошо продаются. Но мы эти беспилотники уже сбивали, напомнил он.

В заключение беседы Виктор Баранец отметил, что именно борьба с БПЛА стала новейшей тенденцией в мире и головной болью для многих стран.

«В России уже найден один из эффективнейших способов борьбы с беспилотниками, даже с роями. Но сейчас мы думаем над тем, как создать оружие, которое бы как мух с потолка снимало рои беспилотников – над этим мы сейчас и работаем», — рассказал эксперт.

По его словам, разработанные в нашей страны систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы) позволяют очень эффективно «вышибать мозги» вражеским беспилотникам и сажать их на землю.