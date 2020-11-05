Посланник ООН обсудит с Каиром урегулирование ситуации в САР

Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен приехал в Каир. Он планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками Египта.

Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен приехал в Каир. Он планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками Египта.

Представитель ООН останется в древнем государстве на три дня. Сначала он проведет переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Затем встретится с другими представителями власти. Целью его визита является диалог по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Приезд посланника ООН в Каир обсуждался еще осенью 2019 года. Тогда Педерсен и Шукри по телефону поговорили о шагах по перемирию в Сирийской Арабской Республике.

Недавно представитель ООН встретился с министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом. В ходе беседы они затронули вопрос работы Конституционного комитета.