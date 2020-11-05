Команда Трампа намерена оспорить итоги подсчета голосов в штате Невада

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа планирует в судебном порядке оспорить результаты голосования на выборах США в Неваде, сообщают местные СМИ.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа планирует в судебном порядке оспорить результаты голосования на выборах США в Неваде, сообщают местные СМИ.

Невада играет ключевое значение на выборах главы американского государства. По словам представителей штаба Трампа, минимум десять тысяч подсчитанных голосов в этом штате принадлежат лицам, которые проживают в других регионах.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, однако гонка до сих пор продолжается. Трамп претендует на переизбрание от республиканцев. Его соперник Джо Байден представляет Демократическую партию.