Трамп: подсчет голосов должен быть остановлен

Подсчет голосов на выборах президента США должен быть прекращен, заявил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Подсчет голосов на выборах президента США должен быть прекращен, заявил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Судебные иски, связанные с подсчетом голосов, могут быть поданы штабом действующего американского лидера в штатах Аризона и Невада, ранее сообщили в CNN. Целью Республиканской партии является пересмотр результатов плебисцита в регионах, а также замедление подведения итогов в двух штатах.

Трамп также может выдвинуть требование пересчета голосов в штате Джорджия в случае поражения в регионе, заявили журналисты со ссылкой на источник. Однако рассчитывать глава государства на пересмотр итогов может, если победа достанется сопернику с разрывом в менее 0,5% голосов.