Путин продлил полномочия главы Курчатовского института Михаила Ковальчука

Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

Ковальчук останется во главе института еще на пять лет, передает РИА Новости. Соответствующий указ главы государства вступает в силу с 31 декабря 2020 года.

Михаил Ковальчук в 2005 году был назначен директором НИЦ "Курчатовский институт", с 2015 года стал его президентом.