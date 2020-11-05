Новый маневр «Газпрома» в Мукране может полностью решить проблемы «СП-2»

Эксперт объяснил, как Россия решила проблему достройки трубопровода.

Данные портала отслеживания судов Marine Traffic говорят о том, что к немецкому порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2», идут еще два российских судна. Корабль снабжения «Газпром флота» для работ с плавучими буровыми установками «Остап Шеремет» и многофункциональное судно обеспечения «Артемис Оффшор» прибудут Германию уже в четверг, 5 ноября 2020 года.

До этого момента «Остап Шеремет» стоял в порту Светлый под Калининградом, а «Артемис Оффшор» в самом Калининграде. С конца октября в Мукране уже стоят суда снабжения «Умка» и «Финвал», а также трубоукладчик «Академик Черский».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал радио Sputnik, что эти маневры напрямую отразятся на окончании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Перемещения судов можно трактовать, как начало достройки проекта.

«До сих пор полный перечень судов, которые будут достраивать проект, остается интригой. Основным трубоукладчиком, видимо, станет "Академик Черский". А вот по поводу судов снабжения определенности, наверное, еще нет. Изначально предполагалось, что это будет, как минимум, два судна: "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Но, как мы видим, "Иван Сидоренко" остается в Калининграде. Возможно, судно еще присоединится к этой флотилии. Все суда окажутся под санкциями США, но "Газпрому" важнее достроить проект», — сказал специалист.

По его словам, достроить осталось всего два участка: один протяженностью около 60 километров, другой чуть больше. Из Мукрана эти суда уйдут под завязку загруженные трубами, полагает Юшков. Поскольку под санкции США попадет любое судно, которое попытается снабдить ресурсами российские трубоукладчики, главная задача сейчас – загрузить максимальное количество труб для строительства.

«Все, кто будет подвозить к трубоукдадчику трубы, топливо, как-то еще содействовать в достройке, попадают под санкции. Без страховки судну сложно будет заходить в порт и забирать новые партии труб. Поэтому и возникает вопрос, можно ли одной волной все загрузить, чтобы второй раз не заходить в Мукран за трубами», — объяснил эксперт.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.