Руководство Грузии готовится противостоять протестам оппозиции

Протесты, организованные оппозиционными партиями, будут пресекаться. Такое заявление сделал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Протесты, организованные оппозиционными партиями, будут пресекаться. Такое заявление сделал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Он поблагодарил ЦИК страны, а также правоохранителей за проявленное терпение. Слова политика приведены в материале РИА Новости.

"Мы никому не дадим права, тем более политическим партиям с криминальным прошлым, организовать беспорядки. Каждый нарушитель будет строго отвечать перед законом", – заявил он.

В воскресенье в столице страны оппозиция запланировала провести масштабный митинг, чтобы добиться проведения новых выборов в парламент. Оппозиционеры не признают итоги голосования, проведенного 31 октября, отказываясь участвовать во втором туре выборов.