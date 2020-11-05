Прабабушка-депутат против судебного изъятия детей

59-летняя Елена Ульянова волнуется не только о жизни и здоровье малышей, но и о малообеспеченных родителях, которым возврат ребенка «влетит в копеечку».

В конце ноября в Госдуме планируют рассмотреть законопроект Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, внесенный ими еще в июле. Парламентарии подготовили документ, который призван ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семей. Проще говоря, в случае угрозы жизни и здоровью ребенка государство сможет забрать его у родителей или опекунов только по решению суда, который должен вынести свой вердикт в течение 24 часов.

«Суды не несли и не будут нести ответственность за просрочку решения, — переживает самая молодая прабабушка-депутат в России Елена Ульянова. — Есть же выходные, праздники, окаянные дни самоизоляции. Пока органы опеки будут ждать судебного решения, ребенку может угрожать реальная опасность. А что если случится непоправимое? Кто будет нести ответственность? Судья? Нет, конечно. Всех собак свешают на работников органов опеки, которые должны были на глаз оценить, угрожает ребенку опасность или нет».

В законе тем не менее предусмотрено, что «в исключительных случаях, при наличии оснований полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки при участии прокурора и органов внутренних дел может изъять ребенка, составив акт с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни».

Уроженка Томска указывает и на другие спорные моменты законопроекта. Например, возвращение несовершеннолетнего в семью. Если эта процедура тоже будет проходить через суд, то для земляков Ульяновой, по ее словам, найм адвоката и психолого-педагогическая экспертиза обойдутся в 20 тысяч рублей.

«А многие ли из "трудных семей" потянут такие расходы? Уверена, что некоторые смирятся с потерей ребенка: отобрали, значит, отобрали. Как это вяжется с нашими новыми конституционными нормами о защите семьи, детей, материнства, отцовства?», — волнуется депутат.

Заместитель председателя Партии Роста настаивает на широком общественном обсуждении законопроекта, так как лично видит в нем «много подводных камней». Аналогичную позицию занял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В письме председателю Госдумы Вячеславу Володину он отметил, что поправки в документ не снижают риск злоупотреблений со стороны органов опеки, так как пересмотреть судебное решение сложнее, чем административное.

Впрочем, адресат письма и сам согласился, что с такими изменениями спешить нельзя. Володин уверен, что необходимо «найти золотую середину, где, с одной стороны, будет защищена семья, а с другой — ребенок».

Авторы обсуждаемого документа в попытке положить конец практике необоснованного отобрания детей ссылаются на подобную схему изъятия в законодательстве РСФСР 1969 года, указывая при этом, что предлагаемый порядок разработан с учетом новых норм Конституции России.

Изъятие детей сотрудниками органов опеки или полицейскими неоднократно вызывало общественный резонанс. Так, в 2015 году в больнице Новороссийска погиб трехмесячный Родион Тонких — тогда одним из поводов для отобрания младенца стало недостаточное, по мнению сотрудников опеки, количество продуктов в холодильнике.

В сообщении, которое распространяла пресс-служба господина Крашенинникова в июле, указывается, что причиной для вмешательства соцслужбы может быть нехватка игрушек, громкий плач, отсутствие отдельной комнаты у ребенка. Парламентарий считает, что столь грубое вторжение в дела семьи иногда связано с нежеланием органов опеки и попечительства оказать социальную поддержку.