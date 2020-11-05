«Голос» замолчал. Движение «за честные выборы» в РФ хвалит демократию США

Движение «Голос» считает выборы в США демократичнее, чем в России. Но реальность говорит об обратном.

Движение «Голос» прокомментировало выборы в США. На сайте организации, признанной в 2016 году иностранным агентом в РФ, появилась статья о преимуществе американской избирательной системы над российской.

В качестве плюсов демократии в США «Голос» отмечает «отсутствие какого-либо подобия вертикали власти», «комиссионных нарушений», когда фальсификации совершаются членами избирательных комиссий, а также отсутствие в Америке главы ЦИК России Эллы Памфиловой и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«То есть там нет ни Памфиловой, ни Кириенко. Федеральная избирательная комиссия (аналог ЦИК России) занимается только вопросами финансового регулирования, а администрация президента вообще не имеет никакого отношения к выборным делам штатов», — сказано на сайте «Голоса».

Что такое «Голос» и почему они хвалят выборы в США?

Ассоциация «Голос» занимается мониторингом российских выборов, при этом официально их «наблюдатели» на избирательных участках чаще всего не зарегистрированы — аккредитацию они не проходят. В 2016 году организация была признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда. Однако свою деятельность правозащитники не прекратили: «Голос» все еще «наблюдает» за выборами в РФ, но каждый раз движение уличают во вбрасывании фейков о фальсификациях.

О том, кто финансирует НКО, известно еще с 2012 года: как оказалось, «Голос» существует на гранты Еврокомиссии и правительства США. Глава организации Лилия Шибанова, проживающая в Литве, еще восемь лет назад заявляла, что в последний год работы в РФ американского правительственного агентства USAID на деятельность «Голоса» было выделено 800 тысяч долларов — по 400 тысяч на выборы Госдумы и президента РФ.

Российские журналисты выяснили, что движение получает деньги от ЕС и США на дискредитацию выборов в РФ, и уличали «Голос» в намеренной публикации недостоверной информации с избирательных участков — из года в год они заявляют о «тысячах» нарушений, которые в итоге не подтверждаются.

Сомнительные американские выборы

Несмотря на то, что «Голос» видит в президентских выборах США настоящую демократию, «власть большинства» в стране явно переживает кризис. Пока с небольшим отрывом лидирует демократ Джо Байден, но Трамп небезосновательно заявляет о возможных фальсификациях со стороны Демпартии.

Так, бюллетени для «почтового голосования», начавшегося за полтора месяца до официального дня выборов, дают один и тот же результат — за Байдена. Подсчет «почтовых голосов» продолжается вот уже второй день, более того — избиркомы принимают бюллетени, отправленные уже после закрытия участков.

Характерно, что молчит «Голос» и о недопуске наблюдателей, желающих проконтролировать подсчет почтовых бюллетеней в США. В соцсетях распространились видео, на которых наблюдатели пытаются попасть на участки, где «забаррикадировались» сотрудники избирательных комиссий. Предвыборный штаб Трампа подозревает чиновников, ответственных за подсчеты в трех штатах, в фальсификациях. Юристы действующего президента уже подали иски в местные суды, а также анонсировали обращение в Верховный суд США.

«Голос» — фактически резидентура одной из спецслужб США, отмечает политик и публицист Эрнест Макаренко. Кроме того, напоминает он, организация тесно сотрудничает с олигархом Михаилом Ходорковским и фондами американского миллионера Джорджа Сороса.

«Демократия в понятии Запада применительно к России и в понятии тех, кто является истинным хозяином и финансистом "Голоса", очень однобокая. Все, что в США — хорошо, все, что в России — плохо. Пора бы "Голосу" съездить в Америку. Почему они там на избирательных участках ничего не контролировали? Почему не видели нарушения? Их это не интересует», — прокомментировал ситуацию Макаренко «Политике Сегодня».

Невозможно представить обратную ситуацию, в которой российским правительством финансировалась бы организация наблюдателей за американскими выборами, отмечает Макаренко. Такая инициатива в США не просуществовала бы «ни дня», подчеркивает эксперт.

«В США ни дня не позволят работать подобным организациям так, как тысячам НКО у нас в стране. Люди, попытавшиеся бы в Штатах действовать так, как это делает в России "Голос", все бы в первые же дни были бы брошены в застенки и приговорены к тюремным срокам. Это показывает практика правоохранительной системы США. Все, кто мешает их демократии, подвергаются такому "уничтожению" и отстранению от общественной деятельности», — заключил Макаренко.

Ранее мнение об американских выборах высказал политолог Анатолий Вассерман. Эксперт оценил вероятность гражданской войны в США: судя по первым результатам голосования, страна буквально разделилась на два лагеря, а в некоторых городах начались протесты и столкновения с полицией.