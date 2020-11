Почему «синяя стена» демократов может рухнуть под напором республиканцев

The National Interest провел параллель с выборами 2016 года, где Трамп обошел Клинтон в штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

В США до сих пор подсчитывают голоса после дня президентских выборов 3 ноября. По последним данным, демократ, бывший вице-президент страны Джо Байден лидирует, набрав 264 голоса от коллегии выборщиков. До победы ему не хватает шести голосов. В арсенале его оппонента, действующего главы государства и республиканца Дональда Трампа — 214 заработанных очков.

Сообщается, что Байден опередил американского лидера в ключевых штатах — Висконсине и Мичигане. Там он набрал после обработки 99% голосов 49,6% и 50,6%, соответственно. Однако в Пенсильвании еще ничего не ясно, поскольку подсчет почтовых бюллетеней на время «заморозили»: пока что там лидирует Трамп с 50,7% голосов.

С победой Байдена в упомянутых штатах нынешний президент в корне не согласен. Дело в том, что в Висконсине была обнаружена аномальная явка в 89%, что наводит на мысли о вбросе бюллетеней. Таким же образом обстоит ситуация и в Мичигане. Штаб Трампа уже подал соответствующие судебные иски в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Неваде.

По случаю близкого соперничества двух кандидатов в американском издании The National Interest вышла статья, в которой журналист напомнил о ситуации 2016 года. Тогда экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон уступила победу Дональду Трампу на президентских выборах, позволив последнему разрушить так называемую «синюю» или «голубую стену». С небольшим отрывом глава Белого дома выиграл в штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Издание обратило внимание, что эти штаты на всех выборах с 1992 по 2012 годы стабильно выдвигали кандидата в президенты от Демократической партии США. Однако, как показала практика, считать их истинными «синими штатами» неправильно.

Практически 20 лет Мичиган поддерживал демократов, однако The National Interest подчеркивает, что жителям региона куда более важны рабочие места, нежели социальные проблемы, а потому значительная их часть поддержала Трампа. Об этом говорит и небольшой отрыв между двумя кандидатами — 50,6% за Байдена и 47,9% за Трампа.

«Мичиган был полем битвы на протяжении большей части президентских выборов за последние 20-30 лет», — передает издание слова профессора политологии в Оклендском университете Джона Клемански.

По этой причине штат, скорее, можно назвать фиолетовым, как смесь красного и синего — цветов Республиканской и Демократической партий.

«Несмотря на то, что это была часть синей стены, поддерживающей кандидатов в президенты от Демократической партии в период с 1992 по 2016 год, большинство выборов были близки — и многие из этих случаев, в пределах пяти процентных пунктов. Исключение составляли 1996 и 2008 годы, когда вся страна довольно активно голосовала за кандидатов от Демократической партии», — выразил мнение Клемански.

Несмотря на рост числа случаев заболевания коронавирусом в Мичигане, большая часть избирателей пригородов и сельских районов по-прежнему сильно завязана на экономике и занятости. По этой причине, продолжил Клемански, Трампу удалось добиться успеха в штате в 2016 году. Тогда он говорил о рабочих местах в обрабатывающей промышленности, а также об ущербе экономической составляющей региона.

«Экономика остается важным вопросом для избирателей Мичигана — даже такие вопросы, как иммиграция, были связаны с проблемами рабочих мест и экономики», — объяснил профессор.

Автор статьи замечает, что практически весь вечер дня выборов эксперты сосредоточились на Пенсильвании, поскольку сообщалось, что это ключевой штат, который может поставить точку в президентской гонке. Как итог — руководство приняло решение не публиковать новые результаты почтового голосования. На настоящий момент, там побеждает Трамп с 50,7% (3 215 983 голоса), у Байдена же 48,1% (3 051 565 голосов).

Кроме того, до сих пор не подсчитаны голоса в Неваде, где отрыв между Трампом и Байденом предельно минимален: 48,7% против 49,3% при 75% обработки бюллетеней. Всего от выборщиков этого штата можно получить шесть голосов — это то, что нужно Байдену. Не исключено, что борьба обернется в его пользу, поскольку штат демократический. Однако и в этот раз «синяя стена» может не выстоять.

