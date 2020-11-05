«Гоблин» Пучков сравнил Байдена и Демократическую партию с Политбюро

Блогер Дмитрий Пучков уверен, что состояние здоровья кандидата от Демократической партии оставляет желать лучшего.

Пока в США считают голоса, определяя победителя президентских выборов, а мировые СМИ следят за каждым шагом кандидатов от Республиканской и Демократической партий, «Политика Сегодня» осмелилась провести историческую аналогию, сравнив 77-летнего Джозефа Байдена с генсеком ЦК КПСС Константином Черненко.

Критически настроенная к демократу американская пресса неоднократно пыталась плодить сомнения в способности чрезмерно пожилого политика эффективно управлять страной. В середине 80-х злые языки приписывали маразм и 73-летнему Черненко. Впрочем, злословить пришлось недолго. В феврале 1984 года политик единогласно был выбран генеральным секретарем партии. Уже тогда 72-летнему Черненко нездоровилось, возраст давал о себе знать.

Да и его политическая карьера оборвалась всего через год после восхождения на коммунистический Олимп — партийный деятель скончался 10 марта 1985 года, обозначив острый кризис кадров в советской номенклатуре.

77-летнему Джо Байдену скрывать свой преклонный возраст тоже непросто. Не зря нынешний глава Белого дома Дональд Трамп окрестил демократа «сонным Джо». Заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий уже объяснял, что в связи с преклонным возрастом Байден может столкнуться с проблемами во время своего президентства, если все же сумеет выиграть выборы.

Российский публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков рассказал «Политике Сегодня», что личности и американского демократа, и советского коммуниста неизбежно растворяет течение времени. Политикам стоит обращать внимание на свой возраст, прежде чем брать ответственность за судьбу любой страны.

«В определенном возрасте абсолютно все люди впадают в определенное состояние, которое называется маразм. И какая у этих людей фамилия, Байден или Черненко, абсолютно не важно», — сказал Пучков.

Впрочем, в свои 77 лет Джо Байден может не переживать за принятие решений, полагает публицист. За демократа вполне справится «глубинное государство». Так сторонники теорий заговора называют группу государственных американских служащих, которая формирует политический вектор США вне зависимости от того, кто сидит в кресле президента страны.

«Нам тут 30 лет внушали, что в США развитая выборная система, а потом американцы взяли и рассказали, что их страной, оказывается, управляет какое-то глубинное государство. Вот Джозеф Байден — это просто ширма, несамостоятельный человек, который не будет принимать никаких решений, а только выполнять указания этого глубинного государства», — заключил Пучков.

По состоянию на 16:00 (мск) 5 ноября 2020 года исход выборов пока не определен. Спорная ситуация между кандидатами возникла в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Джо Байден опережает оппонента с 264 голосами выборщиков, за Трампа проголосовали всего 214 выборщиков. Если демократ доберется до отметки в 270 голосов, он выиграет выборы. За онлайн-хроникой выборов президента США следите в материале «Политики Сегодня».