Байден проиграл Трампу в России

По данным ФОМ, каждый десятый россиянин считает, что для Москвы выгоднее была бы победа Трампа.

Почти каждый второй россиянин (53 %) следит за ходом президентских выборов в США, следует из опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно данным социологов, 13% россиян очень внимательно следят за американскими выборами, 40% наблюдают не столь пристально и 45% совсем не следили за новостями. Также большинство граждан России, как следует из опроса, симпатизируют действующему президенту США и республиканцу Дональду Трампу (29%), а вот к кандидату от демократов Джо Байдену благосклонны только 4% опрошенных.

По данным ФОМ, каждый десятый считает, что для России выгоднее была бы победа Трампа, а 34% граждан думают, что успех любого из кандидатов ничего не изменит в будущих российско-американских отношений.

Всероссийский опрос был проведен с 23 по 25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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