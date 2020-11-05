Президент РФ выразил обеспокоенность сокращением жителей Тульской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Переговоры прошли 5 ноября в онлайн-формате.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Переговоры прошли 5 ноября в онлайн-формате.

Первостепенно глава государства отметил достижения региона в нескольких аспектах. Затем он остановился на недоработках. Главным моментом, на который обратил внимание Путин, выступило сокращение численности населения Тульской области. Президент назвал причины снижения демографии: плохая экология и недостаток врачей.

В регионе сконцентрировано большое количество промышленных предприятий. Путин распорядился принять меры, чтобы в почве, воде и атмосфере Тульской области не скапливались токсичные вещества. Также он поручил Дюмину обеспечить больницы достаточным количеством медицинского персонала.