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16:37   5 Ноября 2020
Политика

Президент РФ выразил обеспокоенность сокращением жителей Тульской области

Президент РФ выразил обеспокоенность сокращением жителей Тульской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Переговоры прошли 5 ноября в онлайн-формате.

Первостепенно глава государства отметил достижения региона в нескольких аспектах. Затем он остановился на недоработках. Главным моментом, на который обратил внимание Путин, выступило сокращение численности населения Тульской области. Президент назвал причины снижения демографии: плохая экология и недостаток врачей.

В регионе сконцентрировано большое количество промышленных предприятий. Путин распорядился принять меры, чтобы в почве, воде и атмосфере Тульской области не скапливались токсичные вещества. Также он поручил Дюмину обеспечить больницы достаточным количеством медицинского персонала.

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#путин #демография #дюмин #тульская область

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