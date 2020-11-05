Трамп намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

Если не будет переизбран после прошедших выборов в США.

Дональд Трамп может принять участие в борьбе за Белый дом в 2024 году, если не одержит победу в этот раз. Таким мнением поделился бывший советник Трампа Брайан Ланза в эфире радио «Би-Би-Си», сообщает издание The Independent.

По мнению Ланза, возраст Трампа не станет препятствием, если он все же решится баллотироваться в 2024 году: пока еще действующему президенту США через 4 года исполнится 78 лет. Столько же сейчас его оппоненту от демократов Джо Байдену.

По словам экс-советника, внутрипартийные позиции Трампа все еще очень сильны.

«В Республиканской партии нет никого, кто мог бы бросить вызов президенту Трампу на праймериз», — цитирует издание слова лоббиста.

В нынешней президентской кампании на данный момент лидирует кандидат от Демократической партии.

«У Байдена будет возможность вывести эту страну из ковида (пандемии коронавируса), и мы посмотрим, на его успехи и неудачи», — говорит Ланза.

Экс-советник Трампа, как и сам глава Белого дома, склонен подозревать демократов в нечестном подсчете голосов, отданных избирателями по почте. Именно демократы предложили проводить почтовое голосование из-за пандемии.

«Я не думаю, что это отличается от того, что сделали демократы, когда они сказали американцам, что русские были вовлечены в выборы Дональда Трампа четыре года назад».

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