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16:30   5 Ноября 2020
Политика

Митингующие окружили участок для голосования в Мичигане

Митингующие окружили участок для голосования в Мичигане

Американцы вышли на улицы после объявления предварительных результатов голосования на выборах президента страны.

Граждане требуют остановки подсчета бюллетеней. В Мичигане митингующие окружили здание, где проводится подведение итогов голосования. Окна избирательного участка заколачивают, чтобы с улицы ничего не было видно.

Также сообщается, что наблюдателей ОБСЕ не пустили на избирательные участки в 18 штатах.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Результаты голосования пока неизвестны. За место главы Белого дома борятся республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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#сша #выборы #голоса

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