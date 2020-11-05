Митингующие окружили участок для голосования в Мичигане

Американцы вышли на улицы после объявления предварительных результатов голосования на выборах президента страны.

Американцы вышли на улицы после объявления предварительных результатов голосования на выборах президента страны.

Граждане требуют остановки подсчета бюллетеней. В Мичигане митингующие окружили здание, где проводится подведение итогов голосования. Окна избирательного участка заколачивают, чтобы с улицы ничего не было видно.

Также сообщается, что наблюдателей ОБСЕ не пустили на избирательные участки в 18 штатах.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Результаты голосования пока неизвестны. За место главы Белого дома борятся республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.