Москва надеется на возобновление переговоров Баку и Еревана по Карабаху

Россия призывает на практике привести ситуацию в Нагорном Карабахе к деэскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Россия призывает на практике привести ситуацию в Нагорном Карабахе к деэскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова заявила о недопустимости вмешательства внешних сил в ситуацию в Нагорном Карабахе. По ее словам, напряженная обстановка в регионе затронула гражданские объекты.

"Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов", — сказала официальный представитель российского ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Споры о территориальной принадлежности региона ведутся между Арменией и Азербайджаном с февраля 1988 года.