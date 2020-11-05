Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:29   5 Ноября 2020
Армия

Москва надеется на возобновление переговоров Баку и Еревана по Карабаху

Москва надеется на возобновление переговоров Баку и Еревана по Карабаху

Россия призывает на практике привести ситуацию в Нагорном Карабахе к деэскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова заявила о недопустимости вмешательства внешних сил в ситуацию в Нагорном Карабахе. По ее словам, напряженная обстановка в регионе затронула гражданские объекты.

"Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов", — сказала официальный представитель российского ведомства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Споры о территориальной принадлежности региона ведутся между Арменией и Азербайджаном с февраля 1988 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #мид #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров