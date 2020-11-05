Дарья Донцова вышла на связь после слухов о смерти от коронавируса

Самый известный российский автор детективов Дарья Донцова вышла на связь с поклонниками из больницы. Она опровергла информацию о своей смерти от коронавируса.

Самый известный российский автор детективов Дарья Донцова вышла на связь с поклонниками из больницы. Она опровергла информацию о своей смерти от коронавируса.

Видеообращение появилось в Instagram звездной писательницы. Ролик был опубликован несколько часов назад и уже набрал более 17 тысяч лайков. Донцова рассказала, что находится в медучреждении, но самочувствие у нее хорошее.

Она добавила, что продолжает работать над новой книгой про Лампу Романову. По словам 68-летней писательницы, ее хорошо кормят — на завтрак была вкусная каша и компот. После прохождения лечения от COVID-19 у нее заработали вкусовые рецепторы.

"Сегодня повезут на КТ, в другой корпус! Ура! Погуляю и покатаюсь", — заявила Донцова.

Писательница позитивно настроена, она с нетерпением ждет кефир и булочку с изюмом. Донцова заявила, что еда в больнице — как возвращение в детство. Она попросила поклонников не волноваться о ее здоровье. Мастер ироничного детектива призвала не распространять слухи о том, что ее не стало.

Донцова верит, что Россия выстоит борьбу с коронавирусом. На ее глазах выздоровели десятки пациентов, и это дает большую надежду, резюмировала писательница.