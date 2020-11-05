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16:20   5 Ноября 2020
Общество

В Дании нашли мутировавший коронавирус, который блокирует выработку антител

В Дании нашли мутировавший коронавирус, который блокирует выработку антител

Разновидность коронавируса нового типа, обнаруженная на территории Дании, может привести к проблеме при использовании вакцин, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Несколько граждан Дании заразились от норок мутировавшим коронавирусом, обладающим способностью снижать выработку антител к инфекции у человека. Подобная особенность патогена может привести к сложностям при использовании вакцин, отметили в ВОЗ.

"Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся", — говорится в сообщении организации.

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