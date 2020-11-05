В Дании нашли мутировавший коронавирус, который блокирует выработку антител

Разновидность коронавируса нового типа, обнаруженная на территории Дании, может привести к проблеме при использовании вакцин, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Разновидность коронавируса нового типа, обнаруженная на территории Дании, может привести к проблеме при использовании вакцин, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Несколько граждан Дании заразились от норок мутировавшим коронавирусом, обладающим способностью снижать выработку антител к инфекции у человека. Подобная особенность патогена может привести к сложностям при использовании вакцин, отметили в ВОЗ.