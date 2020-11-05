16:20 5 Ноября 2020Общество
В Дании нашли мутировавший коронавирус, который блокирует выработку антител
Разновидность коронавируса нового типа, обнаруженная на территории Дании, может привести к проблеме при использовании вакцин, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Разновидность коронавируса нового типа, обнаруженная на территории Дании, может привести к проблеме при использовании вакцин, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Несколько граждан Дании заразились от норок мутировавшим коронавирусом, обладающим способностью снижать выработку антител к инфекции у человека. Подобная особенность патогена может привести к сложностям при использовании вакцин, отметили в ВОЗ.
"Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся", — говорится в сообщении организации.