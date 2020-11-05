Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова отстранена от должности. Такое решение принял губернатор региона Александр Бурков.

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова отстранена от должности. Такое решение принял губернатор региона Александр Бурков.

Решение об отставке принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения. Росздравнадзор провел проверку после инцидента 27 октября в Омске, в связи с чем региональные власти сняли Солдатову с поста министра. Задачей правительства является исключение подобных ситуаций, отметил губернатор.

Ранее стало известно о происшествии, когда две бригады скорой помощи привезли к зданию омского ведомства пациентов с подозрением на коронавирус. Реакция на такие инциденты должна быть незамедлительной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.