След выборных технологий Байдена "нашелся" в ЗакСе Петербурга

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева увидела сходство между вбросами на выборах в США и голосованием во Фрунзенском районе города.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева увидела сходство между вбросами на выборах в США и голосованием во Фрунзенском районе города.

Парламентарий подозревает члена Госдумы РФ Михаила Романова в использовании западных технологий фальсификации во время избирательной кампании. Действия россиянина напомнили Дмитриевой то, как работала команда демократа Джо Байдена, пишут "Невские новости".

По словам петербургского законотворца, речь идет о событиях 2016 года. Тогда во Фрунзенском районе Северной столицы голосование проходило с множественными инцидентами. Дмитриева, не прошедшая в Госдуму РФ, говорила, что результаты сопровождались фальсификациями, но не смогла доказать ЦИК свою позицию.

Дмитриева объяснила, что на итоги выборов в США повлияло голосование, которое проводилось с помощью почты. Примечательно, что дистанционные бюллетени расходятся с показателями на избирательных участках. Досрочное голосование во Фрунзенском районе Петербурга, от которого выдвигался Романов, показало аналогичную картину. Дмитриева уверяет, что сторонники ее оппонента занимались вбросом избирательных листов, выдавая их за голоса тех, кто голосовал дома.

Дмитриева добавила, что сказанное ей можно расценивать как шутку, однако технологии в США и Петербурге имеют много схожего.