«Развивать отечественные»: Федоров считает важным отказ от соцсетей Запада
Москва должна пресечь попытки западных ресурсов формировать угодную им политическую повестку на территории России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.
Ранее в четверг стало известно, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила ввести в РФ штрафы до 10 млн рублей для Google и Twitter за цензурирование российских СМИ. Активисты объяснили, что наказание, которое грозит западным компаниям за это сегодня (штраф до 10 тыс. рублей), слишком щадящее.
Федоров признался, что полностью разделяет это мнение и считает необходимым ужесточение наказания. Он отметил, что прописанный в Конституции РФ запрет на цензуру распространяется исключительно внутри страны и буквально развязывает руки Западу, который пользуется этим.
"Американский YouTube неоднократно блокировал мои ролики, тем самым формируя определенную политическую повестку дня. Соцсеть убирала неудобные для нее факты", — вспомнил депутат в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".
По мнению Федорова, это свидетельствует об отсутствии суверенитета РФ в данной сфере. Парламентарий заметил, что своими действиями американские компании фактически присваивают власть, за что в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы и уголовное преследование.
"Поэтому считаю, что меры за цензурирование СМИ РФ должны быть максимально жесткими. Полностью одобряю предложение со штрафами", — пояснил спикер.
Парламентарий также выразил мнение, что в корне решить проблему с западной цензурой может помочь развитие отечественных аналогов американских сервисов. По его словам, РФ сначала следует серьезно увеличить штрафы для последних, поскольку они уже существуют в медиапространстве, а затем уделить внимание разработке собственных.