«Развивать отечественные»: Федоров считает важным отказ от соцсетей Запада

Москва должна пресечь попытки западных ресурсов формировать угодную им политическую повестку на территории России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Москва должна пресечь попытки западных ресурсов формировать угодную им политическую повестку на территории России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Ранее в четверг стало известно, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила ввести в РФ штрафы до 10 млн рублей для Google и Twitter за цензурирование российских СМИ. Активисты объяснили, что наказание, которое грозит западным компаниям за это сегодня (штраф до 10 тыс. рублей), слишком щадящее.

Федоров признался, что полностью разделяет это мнение и считает необходимым ужесточение наказания. Он отметил, что прописанный в Конституции РФ запрет на цензуру распространяется исключительно внутри страны и буквально развязывает руки Западу, который пользуется этим.

"Американский YouTube неоднократно блокировал мои ролики, тем самым формируя определенную политическую повестку дня. Соцсеть убирала неудобные для нее факты", — вспомнил депутат в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".

По мнению Федорова, это свидетельствует об отсутствии суверенитета РФ в данной сфере. Парламентарий заметил, что своими действиями американские компании фактически присваивают власть, за что в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы и уголовное преследование.

"Поэтому считаю, что меры за цензурирование СМИ РФ должны быть максимально жесткими. Полностью одобряю предложение со штрафами", — пояснил спикер.

Парламентарий также выразил мнение, что в корне решить проблему с западной цензурой может помочь развитие отечественных аналогов американских сервисов. По его словам, РФ сначала следует серьезно увеличить штрафы для последних, поскольку они уже существуют в медиапространстве, а затем уделить внимание разработке собственных.