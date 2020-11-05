Башар и Асма Асад посетили выставку производителей в Дамаске

Президент САР Башар Асад вместе с супругой посетил выставку "Производители-2020" в Дамаске, где собрались представители различных предприятий.

Президент САР Башар Асад вместе с супругой посетил выставку "Производители-2020" в Дамаске, где собрались представители различных предприятий. Об этом рассказало агентство SANA.

На ярмарке была широко представлена продукция предприятий из экономической столицы Сирии — города Алеппо, там присутствовали управляющие фабрик и магазинов, которые пострадали от действий боевиков. Как сообщил корреспондент SANA, президент и первая леди посетили павильоны и обсудили с участниками возможности продвижения их продукции.

Президент отметил положительное развитие производств и то, что предприниматели продолжали работу, даже когда Алеппо был оккупирован боевиками. Асад подчеркнул, что кризис в стране вызван действиями террористов, которые крали нефть и жгли плодородные сельскохозяйственные угодья на северо-востоке страны. Убытки, которые понесла экономика Сирии, достигают общей суммы в 20–42 миллиарда долларов.

"У экономической проблемы есть еще одна причина — деньги, которые были взяты сирийцами и положены на депозит в банках Ливана. Когда эти банки закрылись, мы заплатили свою цену", — отметил Асад.

Предприниматели выразили благодарность Башару Асаду за оказанную им поддержку малому и среднему бизнесу. Благодаря усилиям правительства в стране удается сдерживать рост цен, что дает производствам возможность восстановить работу и вернуться к уровню оборота до начала гражданского кризиса в САР. Добиваться таких показателей приходится несмотря на экономические санкции США, известные как "закон Цезаря".

Участники ярмарки поблагодарили президента и его жену за интерес к мероприятию и отметили, что визит первых лиц государства стал выражением поддержки сирийским предпринимателям.