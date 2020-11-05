Муратов предложил вариант разрешения кризиса в Нагорном Карабахе

Глава Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов предложил разрешить кризис в Карабахе путем объединения Армении и Азербайджана с РФ.

Глава Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов предложил разрешить кризис в Карабахе путем объединения Армении и Азербайджана с РФ.

Муратов считает, что Запад реализует "меркантильные" цели с помощью небольших государств. По его мнению, объединение Армении и Азербайджана и последующее присоединение этих стран к России путем референдума поможет урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Русское покровительство всегда обеспечивало на Кавказе мирную и благополучную жизнь", — заявил Муратов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают территориальную принадлежность региона с февраля 1988 года.