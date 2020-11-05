В Госдуме заявили, что Запад хочет "дружбы с Россией" лишь на словах

Призывы западной прессы к "дружбе с Россией" являются очередным витком информационной войны, считает первый зампредседателя комитета обороны Александр Шерин.

Призывы западной прессы к "дружбе с Россией" являются очередным витком информационной войны, считает первый зампредседателя комитета обороны Александр Шерин.

"Дружелюбные" статьи о России в западных СМИ стали часто появляться на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах. В частности журналисты американского издания The National Interest заявили, что с Москвой необходимо налаживать отношения, а не ужесточать экономические санкции. По мнению Шерина, подобные материалы перечеркивают предыдущую информационную повестку против РФ, пишет "Слово и Дело".

Специалист считает, что западные страны своим "дружественным жестом" пытаются продвинуть собственные экономические интересы и заставить российские власти пойти на уступки.

"США и Европа пытаются действовать по принципу кнута и пряника. Вполне возможно, что Российскую Федерацию будут постепенно отпускать от санкций, однако риторики будет больше, чем реальных действий", — уверен Шерин.

Эксперт добавил, что Москве необходимо игнорировать любые заявления Запада и заниматься развитием собственной экономики, которая не будет зависеть от иностранных партнеров.