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15:25   5 Ноября 2020
Политика

Французский лидер объявил об усилении контроля на границах ЕС

Французский лидер объявил об усилении контроля на границах ЕС

Государства Европейского союза приняли решение усилить контроль за границами объединения. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что на эти меры страны вынуждены пойти после того, как в Ницце и других городах случились террористические акты.

Несколько дней назад французские города подверглись нападениям злоумышленников, которые убивали мирных граждан. Преступники направили свой гнев на верующих. Этому предшествовала новая провокационная карикатура в скандальном журнале Charlie Hebdo.

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