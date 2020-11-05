The Guardian: Америка вышла поддержать Трампа

По всей стране проходят митинги сторонников республиканца, которые обвиняют демократов в нечестной игре.

Со дня проведения выборов в США — 3 ноября 2020 года — в Америке не утихают шествия и митинги сторонников республиканца Дональда Трампа. Чаще всего это мирные демонстрации, на которых американцы призывают избирательные комиссии «считать каждый голос». Однако в некоторых городах, например, Финикс (штат Аризона) и Детройт (Мичиган), «трамписты» попытались проникнуть в центры подсчета голосов.

Издание The Guardian пишет, что митинги проводят также в Нью-Йорке, где недовольные сторонники кандидата от Республиканской партии прошли по Пятой авеню мимо заколоченных досками магазинов и ресторанов. К «Большому яблоку» присоединились Сиэтл, Лос-Анджелес, Хьюстон, Питтсбург, Сан-Диего и Миннеаполис.

В Финиксе недовольные подсчетом голосов попытались проникнуть внутрь избирательного центра округа Марикопа. Многие из участников митинга были вооружены. Из-за этого помощникам местного шерифа пришлось окружить здание и охранять комиссию, считающую бюллетени.

В Далласе (штат Техас) протестующие собрались у здания мэрии, а в Чикаго прошли маршем через центр города. Большая часть акций была организована не без поддержки активистов Protect the Results («Защити результаты» — коалиция из 165 низовых организаций, пропагандистских групп и профсоюзов).

Сторонники Дональда Трампа выдавали себя красными кепками с надписью Make America great again («Сделай Америку снова великой» — предвыборный лозунг республиканца) и выкрикивали обвинения в адрес Демпартии.

Помимо демократов досталось также и американскому информационному каналу Fox News. За то, что он накануне официально объявил о победе главного оппонента Трампа Джо Байдена в Аризоне, протестующие посвятили ему отдельную кричалку: Shame on Fox («Позор Фоксу» — с англ.). Несмотря на сообщения о том, что из-за подобных демонстраций процесс подсчета голосов нужно будет приостановить, избирательные участки работали до поздней ночи.

Staff at the @maricopacounty Elections Department will continue our job, which is to administer elections in the second largest voting jurisdiction in the county. We will release results again tonight as planned. We thank the @mcsoaz for doing their job, so we can do ours. — Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 5, 2020

Чтобы остудить пыл протестующих, полиции пришлось задерживать самых ярых сторонников Трампа. В одном только Нью-Йорке за несколько часов правоохранители арестовали больше 50 человек. По сообщениям СМИ, десятки протестующих были также арестованы в Миннеаполисе. Аналогичные задержания прошли в Орегоне и Портленде, где на фоне выборов активизировались нарушители порядка из Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — с англ.). Власти отправили в центр города Национальную гвардию.

«Все массовые акции, которые в СМИ называют беспорядками, проходили в центре города. Сегодня вечером [4 ноября] было произведено 11 арестов, и мы не получили никаких сообщений о ранениях», — сказал в интервью информационному агентству Reuters представитель полиции Портленда.

Беспорядки начались после того, как Дональд Трамп объявил о своем намерении подать в Верховный суд, чтобы защитить «первоначальные» итоги выборов. Команда Трампа уже подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Также одним из требований был допуск наблюдателей из Республиканской партии к процессам подсчета голосов.

Государственный секретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон ответила Трампу, что Детройт не собирается отвлекаться на акции протеста в центре города, где «трамписты» окружили центры подсчета бюллетеней. По ее словам, людям нужно «противостоять дезинформации, которая может сильно обостриться в последующие несколько дней».

«Что касается людей, которые появились в поздние часы снаружи: они хотят отвлечь нас и наделать много шума. Но если они думали, что запугают или остановят кого-то в процессе выполнения своей работы, то они просто не знают Детройта», — заявила Бенсон.

Госсекретарь подчеркнула, что подсчет голосов абсолютно «прозрачен», а иск штаба Трампа в Верховный суд стоит называть «несерьезным».

После дня выборов подсчет бюллетеней затянулся из-за почтового голосования, за которое ранее выступали демократы. Экспертное сообщество полагает, что нынешние выборы могут спровоцировать серьезные беспорядки по всей Америке, однако пока этот сценарий не реализовался.

Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии коронавируса).

По состоянию на 15:00 (мск) 5 ноября 2020 года исход выборов пока не определен. Спорная ситуация между кандидатами возникла в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Джо Байден опережает оппонента с 264 голосами выборщиков, за Трампа проголосовали всего 214 выборщиков. Если демократ доберется до отметки в 270 голосов, он выиграет выборы.

«Политика Сегодня» уже писала о том, почему кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддерживает ОБСЕ. Доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин считает, что международная организация хочет видеть во главе Белого дома более предсказуемого политика, чем Дональд Трамп.