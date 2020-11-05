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15:15   5 Ноября 2020
Общество

Стала известна причина роста смертности у пациентов с коронавирусом

Стала известна причина роста смертности у пациентов с коронавирусом

Ученые США нашли причину увеличения смертности у людей с коронавирусной инфекцией. Они провели исследование в 3 тыс. американских округах.

Всему виной мелкие твердые частицы, которые загрязняют воздух. В процессе работы ученые обнаружили, что смертность зависит от окружающей среды. Авторы считают, что это политический вопрос.

Так как необходим более гибкий подход к экологии. Американские ученые так же констатировали, что во время пандемии чистота воздуха заметно улучшилась. Но это продолжалось недолго. В последнее время концентрация загрязнения восстановилась на первоначальном уровне.

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#смертность #ученые сша #коронавирус

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