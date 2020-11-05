Ищенко рассказал, что ждет Россию в случае краха доллара

Обрушение доллара скажется на всем мире, в том числе и России.

Обрушение доллара скажется на всем мире, в том числе и России. Об этом в беседе с информационным порталом «Украина.ру» заявил обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей.

«Сейчас Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии полураспада, в котором Советский Союз находился в период перестройки. США быстро движутся к гражданской войне и их будущее видится даже худшим, чем будущее СССР, которое просматривалось в 1989 году», — уверен эксперт.

Неизбежность кризиса в Америке была предопределена еще на стыке тысячелетий, говорит политолог. В начале 2000-х годов Штаты не полном ходу проскочили возможность реформирования своей экономической и политической системы.

«Вопрос заключался не в том, что произойдет, а в том, когда это произойдет, — убежден Ищенко. — Поэтому в США президентом могут избрать демократа Джо Байдена, могут — республиканца Дональда Трампа, а могут вообще никого не избирать. То, что должно произойти — все равно произойдет».

С 2005 года мир боролся за «плавное приземление Соединенных Штатов», чтобы они не развалились и не погребли под своими обломками другие страны. Однако сейчас становится ясно, что этого сделать не получилось и уже не получится, считает Ищенко. Главной задачей стало не попасть «под раздачу».

Ухудшение ситуации в США обостряет вопрос мировой валюты – доллара. С одной стороны может показаться, что ситуация выгодна для России, ведь Америка потеряет главный инструмент воздействия на другие страны, отмечает эксперт. Но с другой стороны, исчезновение американской валюты обернется крахом мировой торговли.

«Можно, конечно, сказать, что мы теперь сами будем ложкой есть газ, нефть и алмазы. Это хорошо, что у нас будет больше сырья. Но толку от этого? Мы же неспроста продавали то, чего у нас много, у покупали то, чего у нас нет», — объясняет Ищенко.

Россия – большая, богатая и самодостаточная страна, отмечает политолог. Государство способно самостоятельно обеспечивать себя. Именно поэтому мировой кризис из-за проблем с США не станет для нас катастрофичным. Другим странам придется гораздо хуже, уверен Ищенко.