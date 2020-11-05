Российские власти задумались над судьбой Facebook и Twitter

Штрафы для иностранных компаний за цензуру предложили довести до 1% от их международной выручки.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отправил главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ, сообщают РИА Новости.

Согласно инициативе Зыкова, штрафы для иностранных компании должны доходить до 1% от международной выручки, однако финансовая ответственность возлагается на их российских рекламных партнеров. Цензурой глава АППСИМ предлагает считать и дополнительную маркировку к записям в соцсетях, указывающую на сомнительное содержание контента.

Также Зыков предложил создать закон «О блогерах», который частично позволит приравнять владельцев каналов, групп к СМИ.

«Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве "блогера" и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ», – говорится в письме.

Напоминаем, что 27 октября Роскомнадзор заявил, что Twitter, Facebook и Google ограничивают доступ к материалам более 20 российских СМИ. А также в ведомстве отметили, что цензура иностранных компаний приобрела системный характер.

«Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», — говорится в заявлении.

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