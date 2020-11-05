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14:56   5 Ноября 2020
Армия

Киев представит план по разведению сил в Донбассе 10 ноября

Киев представит план по разведению сил в Донбассе 10 ноября

Киев представит план по разведению сил в Донбассе на заседании Трехсторонней контактной группы 10 ноября, сообщил советник главы украинской делегации Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в плане есть предложения, которые касаются условий проведения выборов в Донбассе, а также создания в регионе свободной экономической зоны.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что полную демилитаризацию в Донбассе необходимо завершить в начале 2021 года.

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#донбасс #украина #минские соглашения

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