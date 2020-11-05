Президент самопровозглашенного Косово ушел в отставку

Глава непризнанной Республики Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за судебного дела в Гааге.

Глава непризнанной Республики Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за судебного дела в Гааге.

Ранее глава правительства республики Авдулла Хоти, как и Тачи отказался участвовать в переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне.

"Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента", – написал он в Facebook.

Против главы Косово были выдвинуты обвинения в военных преступлениях в 1998–1999 годах.