Сирийцы из пригорода Дамаска получили гумпомощь от российских военных

Сирийцы из пригорода Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных и фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

Сирийцы из пригорода Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных и фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

Гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Меззе 4 ноября, в среду. Военная полиция РФ обеспечивала безопасность колонны транспорта, а также общественный порядок на месте проведения мероприятия. Сирийцы в свою очередь выразили благодарность России за оказанную поддержку.

Жителям Меззе раздали 400 продуктовых наборов, а также одежду, обувь и школьные ранцы для детей. Семьи погибших и раненых военнослужащих Сирийской Арабской Армии, а также малообеспеченные граждане САР получили помощь первыми.