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14:00   5 Ноября 2020
Общество

Сирийцы из пригорода Дамаска получили гумпомощь от российских военных

Сирийцы из пригорода Дамаска получили гумпомощь от российских военных

Сирийцы из пригорода Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных и фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

Гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Меззе 4 ноября, в среду. Военная полиция РФ обеспечивала безопасность колонны транспорта, а также общественный порядок на месте проведения мероприятия. Сирийцы в свою очередь выразили благодарность России за оказанную поддержку.

Жителям Меззе раздали 400 продуктовых наборов, а также одежду, обувь и школьные ранцы для детей. Семьи погибших и раненых военнослужащих Сирийской Арабской Армии, а также малообеспеченные граждане САР получили помощь первыми.

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#россия #сирия #гуманитарная акция

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