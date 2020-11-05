Полиция Владивостока разыскивает поймавших белочку азиатов

Правоохранители отреагировали на публикацию кадров с зажаренными тушками животных.

Полиция Владивостока проверят опубликованную в соцсетях информацию о поедании белок и других животных строителями, прибывшими из азиатских стран, сообщает РИА Новости.

Правоохранители отреагировали на публикацию в Instagram. В профиле пользователя dps_vl были обнародованы фотографии иностранцев, позирующих с зажаренными тушками белок. Автор поста отмечает, что азиатские рабочие строят микрорайон «Снеговая Падь».

"В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение проверки. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю

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