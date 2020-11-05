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13:57   5 Ноября 2020
Общество

Синоптики порекомендовали водителям Москвы сменить летние шины на зимние

Синоптики порекомендовали водителям Москвы сменить летние шины на зимние

Автомобилистам Москвы придется сменить летнюю резину на зимнюю за несколько дней из-за наступающих холодов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание придет в столицу на следующей неделе. Столбики термометров в ночное время покажут на семь-восемь градусов ниже, чем сейчас, а днем – на четыре-шесть градусов, рассказал метеоролог. Летняя резина затвердевает при температуре -5 градусов, из-за чего сцепление с дорогой уменьшается.

Температура воздуха в Москве поднимется от +7 до +9 градусов в четверг и пятницу, в понедельник значение не превысит двух-семи градусов тепла, пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на слова Вильфанда. Горожан предупредили об усилении порывов ветра, передает телеканал "360".

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