Синоптики порекомендовали водителям Москвы сменить летние шины на зимние

Автомобилистам Москвы придется сменить летнюю резину на зимнюю за несколько дней из-за наступающих холодов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Автомобилистам Москвы придется сменить летнюю резину на зимнюю за несколько дней из-за наступающих холодов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание придет в столицу на следующей неделе. Столбики термометров в ночное время покажут на семь-восемь градусов ниже, чем сейчас, а днем – на четыре-шесть градусов, рассказал метеоролог. Летняя резина затвердевает при температуре -5 градусов, из-за чего сцепление с дорогой уменьшается.

Температура воздуха в Москве поднимется от +7 до +9 градусов в четверг и пятницу, в понедельник значение не превысит двух-семи градусов тепла, пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на слова Вильфанда. Горожан предупредили об усилении порывов ветра, передает телеканал "360".