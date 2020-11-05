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13:47   5 Ноября 2020
Политика

СМИ рассказали о новом воинском звании Ким Чен Ына

СМИ рассказали о новом воинском звании Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в следующем году удостоится нового воинского звания. Лидера КНДР объявят генералиссимусом.

Новость на этот счет распространило издание Asahi, которое ссылается на информацию разведслужбы Южной Кореи. Церемония с присвоением воинского звания состоится на январском съезде правящей партии КНДР.

Сейчас Ким Чен Ын является маршалом. Звание генералиссимуса имели предки северокорейского лидера, также занимавшие высшую государственную должность.

Одновременно с новым званием главы КНДР в ходе партийного съезда могут расширить полномочия его сестры Ким Е Чжон. С аналогичным предположением выступили разведчики Сеула.

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