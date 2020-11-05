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13:37   5 Ноября 2020
Армия

Глава МИД Армении рассказал, с кем воюет армия НКР в Карабахе

Глава МИД Армении рассказал, с кем воюет армия НКР в Карабахе

Решение Азербайджана использовать иностранных наемников в Карабахе вызывает недоумение, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Населению Нагорно-Карабахской Республики приходится сражаться с тремя врагами сразу, которыми являются Азербайджан, Турция и иностранные боевики, отметил глава МИД Армении.

"Наши соотечественники, армянский народ в Арцахе борется, фактически, с тремя врагами. С Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном", — подчеркнул Мнацаканян.

Присутствие в регионе зарубежных наемников является большим вызовом, имеющим серьезные последствия, сказал министр. По его словам, боевики угрожают не только Карабаху, ввиду чего решение Баку вовлечь их в противостояние вызывает недоумение.

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