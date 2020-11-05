Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила об уничтожении всех норок-переносчиков коронавируса.

В Дании решили уничтожить 17 миллионов норок, которые могут распространять мутировавший коронавирус. Об этом на онлайн-конференции заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen announce that all mink at all mink farms in Denmark must be killed. Coronavirus have mutated in mink and that could ruin the effect of a future Covid19 vaccine. Denmark is the worlds largest producer of mink fur https://t.co/r94PCASpIL — Ole Ryborg (@OleRyborg) November 4, 2020

Ученый-зоолог, доктор биологических наук, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов не взялся высказываться о судьбе пушистых зверьков, переадресовав проблему компетентным в области защиты братьев меньших депутатам Государственной думы РФ.

«Поднимать [вопрос] надо, но не мне, это к международной политике, они имеют отношение к этому, но не мне точно. Следует Госдуму спросить, они компетентны в этом вопросе», — предложил он.

Новый штамм вируса обнаружили у 12 человек, сообщили на портале TVS. Он ослабляет способность к образованию антител, что может привести к проблеме при использовании вакцины от COVID-19. Заразившиеся зверьки тем самым представляют угрозу в борьбе с инфекцией. А потому, полагает премьер-министр, вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — категорична Фредериксен.

Коронавирусная инфекция распространяется стремительно: уже пострадали более тысячи датских хозяйств. Особенно сильно — фермы Северной Ютландии. На помощь фермерам в уничтожении норок отправят вооруженные силы страны, а также сотрудников Датского агентства по чрезвычайным ситуациям. По сведениям агентства Ritazus Bureau, предварительные убытки зоофермам оцениваются в 2,3-2,8 млрд датских крон, или $362-441 млн. На уничтожение норок власти скандинавской страны планируют выделить пять млрд крон ($785 млн).

Дания считается крупнейшим производителем меха норки. Объем его экспорта в 2019 году составил 4,9 млрд датских крон ($475 млн).

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в Дании существует специальный «бордель» для зоофилов.