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14:04   5 Ноября 2020
Весь мир

Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

В Дании решили уничтожить 17 миллионов норок, которые могут распространять мутировавший коронавирус. Об этом на онлайн-конференции заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. 

Ученый-зоолог, доктор биологических наук, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов не взялся высказываться о судьбе пушистых зверьков, переадресовав проблему компетентным в области защиты братьев меньших депутатам Государственной думы РФ.

«Поднимать [вопрос] надо, но не мне, это к международной политике, они имеют отношение к этому, но не мне точно. Следует Госдуму спросить, они компетентны в этом вопросе», — предложил он.

Ученый Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

Новый штамм вируса обнаружили у 12 человек, сообщили на портале TVS. Он ослабляет способность к образованию антител, что может привести к проблеме при использовании вакцины от COVID-19. Заразившиеся зверьки тем самым представляют угрозу в борьбе с инфекцией. А потому, полагает премьер-министр, вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — категорична Фредериксен.

Коронавирусная инфекция распространяется стремительно: уже пострадали более тысячи датских хозяйств. Особенно сильно — фермы Северной Ютландии. На помощь фермерам в уничтожении норок отправят вооруженные силы страны, а также сотрудников Датского агентства по чрезвычайным ситуациям. По сведениям агентства Ritazus Bureau, предварительные убытки зоофермам оцениваются в 2,3-2,8 млрд датских крон, или $362-441 млн. На уничтожение норок власти скандинавской страны планируют выделить пять млрд крон ($785 млн).

Ученый Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

Дания считается крупнейшим производителем меха норки. Объем его экспорта в 2019 году составил 4,9 млрд датских крон ($475 млн).

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в Дании существует специальный «бордель» для зоофилов.

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