Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за норок в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила об уничтожении всех норок-переносчиков коронавируса.

В Дании решили уничтожить 17 миллионов норок, которые могут распространять мутировавший коронавирус. Об этом на онлайн-конференции заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen announce that all mink at all mink farms in Denmark must be killed. Coronavirus have mutated in mink and that could ruin the effect of a future Covid19 vaccine. Denmark is the worlds largest producer of mink fur https://t.co/r94PCASpIL