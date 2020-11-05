Дипломат: ОБСЕ выгоден «предсказуемый» Байден

Европе не нужен американский президент, который эпатирует своими заявлениями весь мир.

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в США недовольны поведением пока еще действующего президента Дональда Трампа. Тот критикует Демпартию за почтовое голосование, из-за которого процесс подсчета голосов затянулся. В штабе кандидата от Республиканской партии уверены, что в некоторых штатах могут иметь место вбросы и фальсификации.

Международная организация обратила внимание, что доказательств нечестного подсчета голосов нет, а все высказывания в адрес штаба Джозефа Байдена (главный оппонент Трампа на выборах) подрывают демократические устои всего мира.

«Необоснованные утверждения о систематических недостатках, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь выборов, наносят ущерб общественному доверию к демократическим институтам», — сказал специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг Линк.

В предвыборном штабе Трампа заподозрили массовые фальсификации на следующий день после выборов — утром 4 ноября. Всего за несколько часов в штате Висконсин произошли любопытные изменения: Дональд Трамп не получил ни одного голоса, в то время, как копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов. Команда Трампа уже подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган.

В ОБСЕ не сомневаются, что выборы прошли максимально честно и открыто, а подсчет голосов проводится в соответствии со всеми правилами, несмотря на многочисленные проблемы, вызванные пандемией коронавируса. Трамп же, по мнению членов организации, пытается «отобрать» право голоса у честных американцев.

«Никто – ни политик, ни выборное должностное лицо – не должен ограничивать право народа голосовать. После такой очень динамичной кампании обеспечение того, чтобы каждый голос был подсчитан, является фундаментальной обязанностью для всех ветвей власти», — добавил Георг Линк.

Для организации, которая занимается вопросами безопасности в Европе, победа демократа Джо Байдена была бы предпочтительнее, уверен руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. На фоне республиканца Трампа с его «зигзагообразной» политикой фигура кандидата от Демпартии более простая, а значит она более выгодна для Европы:

«По отношению к Дональду Трампу ОБСЕ придерживаются критической позиции. Они приветствуют избрание Байдена, потому что он такой "классический политик", который предсказуем, не собирается эпатировать весь мир своими заявлениями и вести зигзагообразную политику. Симпатии ОБСЕ на стороне Байдена, поэтому они будут пытаться обезопасить его победу от любых нападок».

К подсчету голосов не только в Висконсине, но и ряде других штатов, действительно есть вопросы, считает Топорнин. Уверенное лидерство Трампа в большинстве регионов всего за несколько часов сменилось на абсолютно противоположную картину. Специалист подтвердил, что у штаба республиканца нет ни одного весомого доказательства фальсификаций, однако миссия ОБСЕ «вслепую» пытается доказать честность проведенных выборов.

Чтобы оценить компетентность международной организации в таких вопросах, достаточно вспомнить парламентские выборы в Киргизии 4 октября 2020 года. За несколько часов до массовых беспорядков и штурма Белого дома в Бишкеке наблюдатели ОБСЕ заявляли, что процесс голосования был организован на высшем уровне.

«Они же [наблюдатели ОБСЕ] тогда точно так же сказали, что выборы в Киргизии были честными, прозрачными и справедливыми. Все же помнят, что было после этого. Толпа недовольных просто смела все эти выборы, и они были признаны недействительными. Поэтому в случае с Америкой ОБСЕ вообще не стоит вмешиваться в процесс выборов, хоть они являются международной организацией», — добавил Топорнин.

Собеседник «Политики Сегодня» заключил, что Джо Байден в случае своей победы станет отличным партнером для Европы, гораздо более выгодным, чем Дональд Трамп.

«Байден будет придерживаться консервативной линии по отношению к Европе, а не менять свое мнение, как это делал Трамп. То ему [Трампу] НАТО не нравилось, то Евросоюз что-то не так делает, то ОБСЕ. По всем параметрам такой предсказуемый человек, как Байден, выгоден ОБСЕ. Им во главе США нужен полностью прогнозируемый политик, который будет с уважением относиться к своим союзникам».

Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии коронавируса).

По состоянию на 13:00 5 ноября 2020 года исход выборов пока не определен. Спорная ситуация между кандидатами возникла в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Джо Байден опережает оппонента с 264 голосами выборщиков, за Трампа проголосовали всего 214 выборщиков. Если демократ доберется до отметки в 270 голосов, он выиграет выборы.