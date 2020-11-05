Погребинский рассказал о боязни Зеленского потерять поддержку США

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на внешнее управление США вне зависимости от американских президентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на внешнее управление США вне зависимости от американских президентских выборов.

Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Его слова приведены в материале издания Украина.ру.

"Почитайте его колонку в Financial Times, где он показывает, какой он антироссийский и что решение КС затеяли олигархи типа Порошенко и пророссийские силы", – заявил эксперт.

На Украине сейчас разгорается очередной скандал. Президент Зеленский призывает парламент поддержать роспуск Конституционного суда Украины. Он отмечает, что Киев рискует лишиться международного финансирования. Главе государства не понравились правки, которые КС внес в антикоррупционный закон.