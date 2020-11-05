Российская валюта отыгрывает позиции — доллар опустился ниже 78 рублей.

Доллар падает на фоне новостей об итогах президентских выборов в США. На полдень 5 ноября курс американской валюты снизился на 1,5447 руб. до 78,45 рубля. Для сравнения, 3 ноября доллар на торгах превышал отметку в 80 рублей.

Евро также в минусе — 91,5 руб.

Центробанк РФ установил на 6 ноября следующий курс: доллар — 77,77 руб., евро — 92,12.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в комментарии «Политике Сегодня» предсказывал, что рубль укрепится сразу после выборов в США.

В Америке продолжается подсчет голосов избирателей. Штабы обоих кандидатов в президенты уже объявляли победу. За тем, как меняется ситуация в США, — в нашей хронике.