Минсельхоз Сирии планирует расширить посевные площади для увеличения урожая

План развития сельского хозяйства Сирии на 2020-2021 годы был одобрен Минсельхозом, сообщает информационное агентство SANA.

План развития сельского хозяйства Сирии на 2020-2021 годы был одобрен Минсельхозом, сообщает информационное агентство SANA.

Глава отдела сельскохозяйственного планирования ведомства Хайтам Хайдар подписал соответствующий документ. Сирийское правительство планирует расширение посевных площадей на 22 тысячи гектаров для увеличения урожая стратегических сельскохозяйственных культур, пишет ФАН.

"Это поможет обеспечить продовольственную безопасность страны", — отметил Хайдар.

Кроме того, власти САР намерены направить усилия на научные исследования и внедрение новых сортов, которые будут более устойчивы к болезням и засухе.