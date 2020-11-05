Вассерман рассказал, с какими сложностями предстоит столкнуться прибалтам

Странам Балтии в скором времени предстоит столкнуться с падением уровня жизни минимум в полтора раза.

Странам Балтии в скором времени предстоит столкнуться с падением уровня жизни минимум в полтора раза. В таких условиях жителям Литвы, Латвии и Эстонии придется существовать долгие годы. Такое мнение в интервью изданию Baltnews высказал журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

При этом эксперт отметил, что прибалтийские республики до сих пор демонстрировали более высокие показатели благополучия, по сравнению с Россией.

«Но, во-первых, значительная часть этих формальных показателей [благополучия — прим. ред.] довольно слабо связана с реальными обстоятельствами жизни и еще меньше связана с реальным мироощущением граждан. Во-вторых, это благополучие достигнуто по большей части распродажей наследия имперских и советских времен», — объяснил Вассерман.

Кроме того, напомнил аналитик, страны Балтии получили от Евросоюза кредиты, взамен пообещав реформировать свои хозяйства. Однако преобразование не удалось, а время возвращать деньги приближается. Поэтому стоит ожидать, что на смену благополучию придут более тяжелые времена.

«Здесь [в Прибалтике], повторяю, ожидается падение уровня жизни минимум в полтора раза и не на пару месяцев, а на многие годы. Тут уж не хватит никакой распродажи наследства времен единства. Тем более, что распродавать тоже фактически уже нечего», — подчеркнул Вассерман.

В США в последние месяцы уровень жизни упал на треть из-за карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, отметил Вассерман. Это привело к тому, что колоссальная часть американцев готова голосовать на президентских выборах за «выжившего из ума старика» — кандидата от демократов Джо Байдена, лишь бы напакостить республиканцу Дональду Трампу, при котором это падение произошло.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония, которые в ХХ веке входили в состав Советского Союза на правах равноправных советских социалистических республик, обрели независимость после распада СССР. На протяжении десятилетий они были «витриной» советского государства, обладали развитой промышленностью и сильными экономиками. Однако, взяв курс на Запад, государства отказались от советского наследия и разорвали все связи с Россией, уничтожили возведенные в советские годы рентабельные промышленные предприятия.