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12:28   5 Ноября 2020
Происшествия

Следователи в течение пяти дней проводили допрос Музраева в Москве

Следователи в течение пяти дней проводили допрос Музраева в Москве

Сотрудники Следственного комитета в течение пяти дней допрашивали экс-руководителя волгоградского отделения ведомства Михаила Музраева в Москве, сообщает "Блокнот Волгоград".

Музраев во время проведения оперативно-следственных мероприятия высказал свою версию произошедших событий, а также отказался признавать свою вину в инкриминируемых преступлениях. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов, превышении полномочий, а также в организации поджога дома главы региона в 2016 году, пишет издание.

Адвокаты задержанного отметили, что за последние три месяца их клиенту представили три редакции окончательного обвинения. Сейчас устанавливаются все подробности произошедших событий.

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#ск #допрос #Михаил Музраев

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