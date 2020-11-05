12:28 5 Ноября 2020Происшествия
Следователи в течение пяти дней проводили допрос Музраева в Москве
Сотрудники Следственного комитета в течение пяти дней допрашивали экс-руководителя волгоградского отделения ведомства Михаила Музраева в Москве, сообщает "Блокнот Волгоград".
Сотрудники Следственного комитета в течение пяти дней допрашивали экс-руководителя волгоградского отделения ведомства Михаила Музраева в Москве, сообщает "Блокнот Волгоград".
Музраев во время проведения оперативно-следственных мероприятия высказал свою версию произошедших событий, а также отказался признавать свою вину в инкриминируемых преступлениях. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов, превышении полномочий, а также в организации поджога дома главы региона в 2016 году, пишет издание.
Адвокаты задержанного отметили, что за последние три месяца их клиенту представили три редакции окончательного обвинения. Сейчас устанавливаются все подробности произошедших событий.