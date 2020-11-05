Следователи в течение пяти дней проводили допрос Музраева в Москве

Сотрудники Следственного комитета в течение пяти дней допрашивали экс-руководителя волгоградского отделения ведомства Михаила Музраева в Москве, сообщает "Блокнот Волгоград".

Сотрудники Следственного комитета в течение пяти дней допрашивали экс-руководителя волгоградского отделения ведомства Михаила Музраева в Москве, сообщает "Блокнот Волгоград".

Музраев во время проведения оперативно-следственных мероприятия высказал свою версию произошедших событий, а также отказался признавать свою вину в инкриминируемых преступлениях. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов, превышении полномочий, а также в организации поджога дома главы региона в 2016 году, пишет издание.

Адвокаты задержанного отметили, что за последние три месяца их клиенту представили три редакции окончательного обвинения. Сейчас устанавливаются все подробности произошедших событий.