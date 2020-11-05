В Кремле отреагировали на план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

По его словам, инициатива Киева о проведении выборов в Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы не соответствует Минским соглашениям.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в минских договоренностях", — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев допускает возможность проведения выборов в Донбассе до 31 марта 2021 года. Однако они должны проходить в соответствии с украинским законодательством и при условии восстановления контроля на участке границы с Россией.