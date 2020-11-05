Песков не стал комментировать выборы в США до объявления результатов

Власти Российской Федерации на данный момент никак не высказываются по поводу результатов выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

Власти Российской Федерации на данный момент никак не высказываются по поводу результатов выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации российского лидера ждут ясности по итогам избирательной кампании в США.

Выборы нового главы Белого дома состоялись 3 ноября. На данный момент победитель не определен. Однако штаб республиканца Дональда Трампа уже подал серию исков об остановке подсчета голосов в некоторых штатах, по которым сторонники действующего президента не согласны с результатами.