12:21 5 Ноября 2020Политика
Песков не стал комментировать выборы в США до объявления результатов
Власти Российской Федерации на данный момент никак не высказываются по поводу результатов выборов президента в Соединенных Штатах Америки.
Власти Российской Федерации на данный момент никак не высказываются по поводу результатов выборов президента в Соединенных Штатах Америки.
Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации российского лидера ждут ясности по итогам избирательной кампании в США.
Выборы нового главы Белого дома состоялись 3 ноября. На данный момент победитель не определен. Однако штаб республиканца Дональда Трампа уже подал серию исков об остановке подсчета голосов в некоторых штатах, по которым сторонники действующего президента не согласны с результатами.