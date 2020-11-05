МИД Франции прокомментировал "исторические" выборы в США

Выборы президента США оценили в МИД Франции. По поводу голосования высказался глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Выборы президента США оценили в МИД Франции. По поводу голосования высказался глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил высокое напряжение, сопровождающее голосование, а также рекордное участие граждан. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

"Немного рано говорить о результатах. Это историческое голосование, во-первых, из-за напряжения, которое мы все можем отметить, во-вторых, из-за уровня участия", – заявил французский министр.

Он отметил, что в голосовании приняли участие около 70% американцев. Победитель выборов будет иметь наибольшее число голосов в истории США, что в Париже считают существенной деталью.

Уровень организации национального голосования в Соединенных Штатах оценили в ОБСЕ. Об этом сообщает телеканал "360".