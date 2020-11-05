Мишустин предложил дополнительное финансирование вакцинации и туризма

Российское правительство предлагает обеспечить дальнейшее развитие туризма и вакцинацию в стране дополнительным финансированием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российское правительство предлагает обеспечить дальнейшее развитие туризма и вакцинацию в стране дополнительным финансированием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров считает, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы все россияне могли получить вакцину от коронавируса. Также нужно продолжать развивать внутренний туризм, чтобы россияне могли отдыхать в регионах страны. Для этого потребуется дополнительное финансирование отрасли. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.